В Тульской области откроют кабинеты помощи разводящимся парам

Восемь новых кабинетов психологической помощи создадут в Туле, Новомосковске, Алексине, Щёкино, Ефремове, Донском, Киреевске и Ясногорске.

В 2017 году в Тульской области планируется активное развитие центров социальной поддержки. В том числе появится восемь новых кабинетов психологической помощи парам, собравшимся разводиться.

Их создадут в Туле, Новомосковске, Алексине, Щёкино, Ефремове, Донском, Киреевске и Ясногорске.

Сейчас существует только один подобный кабинет в Туле, однако он показал эффективность подобной работы, поэтому количество кабинетов будут увеличивать. Это отметила в ходе совещания членов областного правительства глава областного комитета ЗАГС Татьяна Абросимова.