новости
новости
Регистрация
В Тульской области откроют кабинеты помощи разводящимся парам

В Тульской области откроют кабинеты помощи разводящимся парам

Восемь новых кабинетов психологической помощи создадут в Туле, Новомосковске, Алексине, Щёкино, Ефремове, Донском, Киреевске и Ясногорске.

В 2017 году в Тульской области планируется активное развитие центров социальной поддержки. В том числе появится восемь новых кабинетов психологической помощи парам, собравшимся разводиться.

Их создадут в Туле, Новомосковске, Алексине, Щёкино, Ефремове, Донском, Киреевске и Ясногорске.

Сейчас существует только один подобный кабинет в Туле, однако он показал эффективность подобной работы, поэтому количество кабинетов будут увеличивать. Это отметила в ходе совещания членов областного правительства глава областного комитета ЗАГС Татьяна Абросимова.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:05 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
разводыкабинеты психологической помощи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский конькобежец завоевал медали на соревнованиях в Германии
Тульский конькобежец завоевал медали на соревнованиях в Германии
Центр поддержки предпринимательства проведёт семинар с участием «Каргилл»
Центр поддержки предпринимательства проведёт семинар с участием «Каргилл»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика