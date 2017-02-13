Евгений Авилов обещал по-новому благоустроить Большую Тулу

13 февраля у губернатора Тульской области Алексея Дюмина прошло оперативное совещание. С докладом выступил глава администрации Тулы Евгений Авилов.

– В 2016 году администрация Тулы подошла к формированию программы благоустройства города иначе. Перечень объектов на 3 года был сформирован по результатам обсуждения с жителями. То есть до июля 2016 года туляки подавали заявки на благоустройство территорий, проходили собрания жителей в многоквартирных домах, перечень заявок обсуждали и на собраниях ТОСов.

3-летняя программа включает в себя благоустройство центров образования, строительство новых спортобъектов, ремонт детсадов, дворов и автодорог, строительство и ремонт коммунальных объектов, выполнение работ по программе «Народный бюджет».

Впервые разработана программа по обустройству наружного освещения «Большая Тула светлый город». В 2017 году по ней будут введены 2233 светоточек по 157 объектам.

Светлее город станет для 100 тысяч человек. На это запланировано 90 млн руб. Программа уже реализуется.

Комплексно благоустроят в 2017 году 64 двора, а в 101 отремонтируют асфальтовые покрытия. Цена вопроса 404 млн рублей.

Большой объем работ будет сделан в части ремонта асфальтового покрытия автомобильных работ. Ремонт асфальта выполнят на 99 участках площадью 350 тыс. кв. м. Щебенкой отремонтируют 68 участков площадью 50 тыс. кв. м. Тротуары отремонтируют на 18 участках площадью 34 тыс. кв. м.

В планах — ремонт трамвайных путей на улицах Марата и Епифанской, завершение ремонта черметовского моста.

По программе «Народный бюджет – 2017» отобрано 68 объектов, из них 35 — ремонт объектов благоустройства, 19 – ремонт коммунальной инфраструктуры.

В весенне-летний период за 2 года на 23 городских территориях будут выполнены ландшафтные работы (19 объектов в 2017, 4 — в следующем). Всего цветники будут расположены на 77 объектах. Будет высажено 475 тыс. многолетних и однолетних цветов

В 2017 году Тула принимает участие в программе формирования современной городской среды, финансируемой из федерального бюджета. Программа сформирована по инициативе партии «Единая Россия». 16 февраля запланировано проведение собрания с жителями города по обсуждению объектов и определения приоритетов работы.

Напомним, что за 2013-2016 годы благоустройство выполнено на 485 объектах на сумму 900 млн руб.

За этот период отремонтировано 2 тыс. кв. м дорожного полотна (418 участков дорог). Отремонтировано также 500 тыс. кв. м тротуаров (201 участок). В 2016 году благоустроены 185 дворов, из них 34 – комплексно.