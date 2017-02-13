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Тульские каратисты выиграли медали на соревнованиях в Орле

Тульские каратисты выиграли медали на соревнованиях в Орле

Наши спортсмены показали отличные результаты!

11 и 12 февраля в Орле проходили Всероссийские соревнования по каратэ WKF. В турнире принимали участие спортсмены из ЦФО. На состязания отправились и каратисты из нашего региона.
 
Следует отметить высокий спортивный уровень этих соревнований и хорошую организацию мероприятия. Спортсмены из новомосковского клуба «Везувий» (тренер А. А. Стрыков) в упорной борьбе заняли призовые места.
 
Золото взяла Анастасия Леонова, серебряные медали у Константина Фадеева и Руслана Белякова, а бронза — у Кирилла Маслова.
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:39 +3
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