Тульские каратисты выиграли медали на соревнованиях в Орле

11 и 12 февраля в Орле проходили Всероссийские соревнования по каратэ WKF. В турнире принимали участие спортсмены из ЦФО. На состязания отправились и каратисты из нашего региона.

Следует отметить высокий спортивный уровень этих соревнований и хорошую организацию мероприятия. Спортсмены из новомосковского клуба «Везувий» (тренер А. А. Стрыков) в упорной борьбе заняли призовые места.

Золото взяла Анастасия Леонова, серебряные медали у Константина Фадеева и Руслана Белякова, а бронза — у Кирилла Маслова.