Туляков приглашают узнать «Тульскую историю любви»

14 февраля 2017 года Тульский областной краеведческий музей приглашает на тематическую экскурсию «Тульская история любви».

В День святого Валентина влюбленные пары приглашают прогуляться по романтическим страницам истории Тулы и «понаблюдать сквозь столетия» за влюбленными и сложившимися семьями нашего края.

Познакомившись с семейными традициями и легендами, можно узнать о том, как любовь на протяжении веков помогала тулякам в работе, в решении проблем, как окрыляла и вдохновляла.

Начало экскурсий в 14.00 и 16.00. Приглашаются посетители старше 16 лет. (16+)

Стоимость участия – 200 рублей, нужна предварительная запись по телефону.

Место проведения: Тула, улицы Советская/Тургеневская, 68/8.

Телефон: 8(4872)30-79-75.