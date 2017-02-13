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Туляков приглашают узнать «Тульскую историю любви»

Туляков приглашают узнать «Тульскую историю любви»

Тульский областной краеведческий музей приглашает влюбленные пары прогуляться по романтическим страницам истории Тулы.

14 февраля 2017 года Тульский областной краеведческий музей приглашает на тематическую экскурсию «Тульская история любви».

В День святого Валентина влюбленные пары приглашают прогуляться по романтическим страницам истории Тулы и «понаблюдать сквозь столетия» за влюбленными и сложившимися семьями нашего края.

Познакомившись с семейными традициями и легендами, можно узнать о том, как любовь на протяжении веков помогала тулякам в работе, в решении проблем, как окрыляла и вдохновляла.    

Начало экскурсий в 14.00 и 16.00. Приглашаются посетители старше 16 лет. (16+)

Стоимость участия – 200 рублей, нужна предварительная запись по телефону.

Место проведения: Тула, улицы Советская/Тургеневская, 68/8.

Телефон: 8(4872)30-79-75.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:05 +1
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