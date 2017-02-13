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В Центральном парке построят снежные иглу

В Центральном парке построят снежные иглу

Городские соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу» пройдут в эту субботу, 18 февраля.

18 февраля 2017 года в Центральном парке Тулы у нижнего пруда пройдут городские соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу». К участию в соревнованиях приглашают всех желающих. 

Участие могут принять команды, подавшие предварительную заявку. Состав команды: 6 человек, из них не менее двух девушек. 

Все участники команды должны иметь отличительный знак (например, повязку).

Заявку можно подать члену судейской коллегии Александру Эдмундовичу Миллеру. В заявке нужно указать:

  1. Название команды (название организации).
  2. ФИО капитана команды и участников в алфавитном порядке.
  3. Телефон и адрес электронной почты.

Технологию постройки иглу участникам предлагается изучить заранее самостоятельно.

Команды – победители соревнований награждаются дипломами и призами. Все команды, завершившие купол «Золотая иглу», получат диплом участника городских соревнований «Золотая иглу».

Для формирования призового фонда определен стартовый взнос с каждого участника соревнований – 50 рублей (для школьников – бесплатно).

Более подробно об условиях участия можно узнать в положении конкурса

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:31 +3
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