В Центральном парке построят снежные иглу

Городские соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу» пройдут в эту субботу, 18 февраля.

18 февраля 2017 года в Центральном парке Тулы у нижнего пруда пройдут городские соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу». К участию в соревнованиях приглашают всех желающих.

Участие могут принять команды, подавшие предварительную заявку. Состав команды: 6 человек, из них не менее двух девушек.

Все участники команды должны иметь отличительный знак (например, повязку).

Заявку можно подать члену судейской коллегии Александру Эдмундовичу Миллеру. В заявке нужно указать:

Название команды (название организации). ФИО капитана команды и участников в алфавитном порядке. Телефон и адрес электронной почты.

Технологию постройки иглу участникам предлагается изучить заранее самостоятельно.

Команды – победители соревнований награждаются дипломами и призами. Все команды, завершившие купол «Золотая иглу», получат диплом участника городских соревнований «Золотая иглу».

Для формирования призового фонда определен стартовый взнос с каждого участника соревнований – 50 рублей (для школьников – бесплатно).

Более подробно об условиях участия можно узнать в положении конкурса.