В Центральном парке построят снежные иглу
Городские соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу» пройдут в эту субботу, 18 февраля.
18 февраля 2017 года в Центральном парке Тулы у нижнего пруда пройдут городские соревнования по постройке снежных хижин «Золотая иглу». К участию в соревнованиях приглашают всех желающих.
Участие могут принять команды, подавшие предварительную заявку. Состав команды: 6 человек, из них не менее двух девушек.
Все участники команды должны иметь отличительный знак (например, повязку).
Заявку можно подать члену судейской коллегии Александру Эдмундовичу Миллеру. В заявке нужно указать:
- Название команды (название организации).
- ФИО капитана команды и участников в алфавитном порядке.
- Телефон и адрес электронной почты.
Технологию постройки иглу участникам предлагается изучить заранее самостоятельно.
Команды – победители соревнований награждаются дипломами и призами. Все команды, завершившие купол «Золотая иглу», получат диплом участника городских соревнований «Золотая иглу».
Для формирования призового фонда определен стартовый взнос с каждого участника соревнований – 50 рублей (для школьников – бесплатно).
Более подробно об условиях участия можно узнать в положении конкурса.