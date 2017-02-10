В «Ясной Поляне» пройдет трейловый забег

Первый тульский беговой клуб в 2017 году запускает грандиозный проект по беговому туризму в Тульской области.

С января 2017 года серия забегов «Тульского марафона» официально является членом проекта Всероссийской федерации легкой атлетики – «Национальное беговое движение», призванное на новом качественном уровне развивать беговые праздники и беговой туризм в регионах России.

Первый тульский беговой клуб анонсирует свой первый забег серии 2017 года – «Яснополянский трейл».

Он пройдет на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» 30 апреля 2017 года. Регистрация будет открыта до конца февраля 2017 года на одной из федеральных беговых интернет площадок. Участие платное.

Что такое «трейл»?

Вот как отвечают на этот вопрос организаторы забегов:

«Новомодное выражение «трейловый забег» или по-простому – «бег по природному рельефу» набирает обороты в российской беговой среде. Всё больше и больше любителей бега делают выбор в пользу пробежек в парках, лесах, по полям, вдоль рек и холмов.

Трейл – только кажется новым словом, мы помним себя в детстве, когда приезжали в деревню к самым любимым на свете бабушкам и дедушкам, как гоняли по полям с утра и до ночи, мы не знали, что это через десяток лет назовут трейлом, но от этого ничего не поменялось – эмоции от бега на природе всегда переполняли и до сих пор переполняют людей независимо от возраста и социального статуса. В кроссовках все равны: простой бухгалтер, врач, директор завода, рабочий – все они побегут вместе одной беговой семьей, наслаждаясь прекрасными видами поместья «Ясная Поляна».

Первый тульский беговой клуб запускает в 2017 году грандиозный проект по беговому туризму в Тульской области – это 4 полномасштабных международных беговых старта, планируемых к проведению с апреля по октябрь:

Яснополянский трейл (Yasnaya Polyana Trail) – 30 апреля 2017 года (дистанции: Т10, Т30) Тульский полумарафон (Tula Half Marathon) – 25 июня 2017 года (дистанции: детский забег 300 метров, 5 км, 10 км, 21,1 км) Тульский марафон (Tula Marathon) – 27 августа 2017 года (дистанции: детский забег 300 метров, 10 км, 21,1 км, 42,195 км) Яснополянский ультратрейл (Yasnaya Polyana Ultra Trail) – 1 октября 2017 года (дистанции: Т10, Т30, Т50)

Всех участников беговых событий ждут: