новости
новости
Регистрация
В «Ясной Поляне» пройдет трейловый забег

В «Ясной Поляне» пройдет трейловый забег

Первый тульский беговой клуб в 2017 году запускает грандиозный проект по беговому туризму в Тульской области.

С января 2017 года серия забегов «Тульского марафона» официально является членом проекта Всероссийской федерации легкой атлетики – «Национальное беговое движение», призванное на новом качественном уровне развивать беговые праздники и беговой туризм в регионах России.

Первый тульский беговой клуб анонсирует свой первый забег серии 2017 года – «Яснополянский трейл».

Он пройдет на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» 30 апреля 2017 года. Регистрация будет открыта до конца февраля 2017 года на одной из федеральных беговых интернет площадок. Участие платное.

Что такое «трейл»?

Вот как отвечают на этот вопрос организаторы забегов:

«Новомодное выражение «трейловый забег» или по-простому – «бег по природному рельефу» набирает обороты в российской беговой среде. Всё больше и больше любителей бега делают выбор в пользу пробежек в парках, лесах, по полям, вдоль рек и холмов.

Трейл – только кажется новым словом, мы помним себя в детстве, когда приезжали в деревню к самым любимым на свете бабушкам и дедушкам, как гоняли по полям с утра и до ночи,  мы не знали, что это через десяток лет назовут трейлом, но от этого ничего не поменялось – эмоции от бега на природе всегда переполняли и до сих пор переполняют людей независимо от возраста и социального статуса. В кроссовках все равны: простой бухгалтер, врач, директор завода, рабочий – все они побегут вместе одной беговой семьей, наслаждаясь прекрасными видами поместья «Ясная Поляна».

Первый тульский беговой клуб запускает в 2017 году грандиозный проект по беговому туризму в Тульской области – это 4 полномасштабных международных беговых старта, планируемых к проведению с апреля по октябрь:

  1. Яснополянский трейл (Yasnaya Polyana Trail) – 30 апреля 2017 года (дистанции: Т10, Т30)
  2. Тульский полумарафон (Tula Half Marathon) – 25 июня 2017 года (дистанции: детский забег 300 метров, 5 км, 10 км, 21,1 км)
  3. Тульский марафон (Tula Marathon) – 27 августа 2017 года (дистанции: детский забег 300 метров, 10 км, 21,1 км, 42,195 км)
  4. Яснополянский ультратрейл (Yasnaya Polyana Ultra Trail) – 1 октября 2017 года (дистанции: Т10, Т30, Т50)

Всех участников беговых событий ждут:

  • профессиональная организация,
  • электронный хронометраж,
  • наличие теплых раздевалок,
  • камеры хранения,
  • медицинское сопровождение мероприятия,
  • медали финишера,
  • особенные сюрпризы от организаторов.
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:30 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаЯсная Поляна
Прочее
трейлзабег

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дело о взятке: столичного судью вызвали на допрос в Тулу
Дело о взятке: столичного судью вызвали на допрос в Тулу
Подозреваемые в разбое задержаны в Веневском районе
Подозреваемые в разбое задержаны в Веневском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика