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Подозреваемые в разбое задержаны в Веневском районе

Подозреваемые в разбое задержаны в Веневском районе

Разбойники орудовали на лесопилке.

По предварительным данным, злоумышленники в вечернее время на территории лесопилки в одной из деревень, угрожая ножом находившейся там 53-летней женщине, похитили имущество.

В ходе проведённых полицейскими мероприятий установлены личности и местонахождение подозреваемых в противоправном деянии.

36-летний ранее судимый туляк и его 33-летний подельник, зарегистрированный в Московской области, уже признались в содеянном. Оба нигде не работают.

В отделе МВД России по Венёвскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых проверяют на возможную причастность к другим фактам хищений.

 

сегодня, в 10:21 0
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Событие
задержаниеразбойлесопилка
Место
Веневский район

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