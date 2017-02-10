Подозреваемые в разбое задержаны в Веневском районе

По предварительным данным, злоумышленники в вечернее время на территории лесопилки в одной из деревень, угрожая ножом находившейся там 53-летней женщине, похитили имущество.

В ходе проведённых полицейскими мероприятий установлены личности и местонахождение подозреваемых в противоправном деянии.

36-летний ранее судимый туляк и его 33-летний подельник, зарегистрированный в Московской области, уже признались в содеянном. Оба нигде не работают.

В отделе МВД России по Венёвскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых проверяют на возможную причастность к другим фактам хищений.