Дело о взятке: столичного судью вызвали на допрос в Тулу

Бывший заместитель начальника Управления Судебного департамента в Москве Михаил Великсар обвиняется в получении взятки почти на миллион рублей.

В Центральный районный суд поступило уголовное дело из Москвы. Двое мужчин обвиняются в даче и получении взяток.

Почему из столицы материалы передали в Тулу? Одним из фигурантов дела является бывший заместитель начальника Управления Судебного департамента в Москве Михаил Великсар. Вторым проходит гендиректор ООО «Авента-2000» Александр Левченко. Адвокаты предпринимателя настояли на переводе дела из Москвы: они считают, что столичные судьи не смогут рассмотреть дело объективно.

Постановлением Верховного суда подсудность дела изменена, оно направлено в Тулу.

По версии следствия, бывший судья в период с июня 2013 года по сентябрь 2014 года получал ежемесячно 70 тысяч рублей взятки от генерального директора ООО «Авента-2000» за содействие при заключении государственных контрактов, в том числе по текущему обслуживанию и ремонту зданий районных судов столицы, обеспечение своевременного и беспрепятственного перечисления денежных средств подрядчикам.

Всего же, как считает следствие, на тот момент заместитель начальника Управления Судебного департамента Михаил Великсар получил взяток на 980 тысяч рублей.

Оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде. Первое заседание в Туле состоится 15 февраля.