Баскетболистки «Кобры» завоевали серебро на «Финале восьми»

Фото из группы ВКонтакте БК "Кобра".

Баскетбольная «Кобра» добыла серебро на «Финале восьми» региона «Центр» женской высшей лиги Ассоциации студенческого баскетбола. Турнир проходил в Орле с 5 по 7 февраля.

В финале баскетболистки ТГПУ проиграли команде Воронежского госинститута физкультуры со счетом 50:70.

Тулячка Кристина Лаврищева стала лучшим форвардом ЦФО.

Поздравляем девчонок с серебряными медалями!