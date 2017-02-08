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Баскетболистки «Кобры» завоевали серебро на «Финале восьми»
Фото из группы ВКонтакте БК "Кобра".

Баскетболистки «Кобры» завоевали серебро на «Финале восьми»

А тулячка Кристина Лаврищева — лучший форвард ЦФО.

Баскетбольная «Кобра» добыла серебро на «Финале восьми» региона «Центр» женской высшей лиги Ассоциации студенческого баскетбола. Турнир проходил в Орле с 5 по 7 февраля.

В финале баскетболистки ТГПУ проиграли команде Воронежского госинститута физкультуры со счетом 50:70.

Тулячка Кристина Лаврищева стала лучшим форвардом ЦФО.

Поздравляем девчонок с серебряными медалями!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:27 +2
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