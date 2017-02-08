Фото из группы ВКонтакте БК "Кобра".
Баскетболистки «Кобры» завоевали серебро на «Финале восьми»
А тулячка Кристина Лаврищева — лучший форвард ЦФО.
Баскетбольная «Кобра» добыла серебро на «Финале восьми» региона «Центр» женской высшей лиги Ассоциации студенческого баскетбола. Турнир проходил в Орле с 5 по 7 февраля.
В финале баскетболистки ТГПУ проиграли команде Воронежского госинститута физкультуры со счетом 50:70.
Тулячка Кристина Лаврищева стала лучшим форвардом ЦФО.
Поздравляем девчонок с серебряными медалями!
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