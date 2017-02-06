Фото из архива Myslo.

Спортсменки из ТГПУ обыграли команду из Владимирского госуниверситета.

Баскетбольная «Кобра» вышла в полуфинал «Финала восьми» региона «Центр» женской высшей лиги Ассоциации студенческого баскетбола. Турнир проходит в Орле с 5 по 7 февраля.

В четвертьфинале баскетболистки ТГПУ обыграли команду Владимирского госуниверситета со счетом 86:72.

Самой результативной в составе тульской команды стала Кристина Лаврищева, набравшая 26 очков.

Сегодня, 6 февраля, в полуфинале тулячки сыграют с командой Ивановского государственного энергетического университета.