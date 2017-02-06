Фото из архива Myslo.
Баскетбольная «Кобра» вышла в полуфинал «Финала восьми»
Спортсменки из ТГПУ обыграли команду из Владимирского госуниверситета.
Баскетбольная «Кобра» вышла в полуфинал «Финала восьми» региона «Центр» женской высшей лиги Ассоциации студенческого баскетбола. Турнир проходит в Орле с 5 по 7 февраля.
В четвертьфинале баскетболистки ТГПУ обыграли команду Владимирского госуниверситета со счетом 86:72.
Самой результативной в составе тульской команды стала Кристина Лаврищева, набравшая 26 очков.
Сегодня, 6 февраля, в полуфинале тулячки сыграют с командой Ивановского государственного энергетического университета.
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