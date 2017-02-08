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Концерт группы «Алиса» в Туле отменён

Концерт группы «Алиса» в Туле отменён

7 февраля организаторы концерта сообщили, что концерт не состоится.

Концерт известной российской рок-группы «Алиса» был запланирован на 23 февраля 2017 года. Группа должна была отыграть программу «Эксцесс», состоящую из песен с одноимённого альбома, вышедшего в прошлом году, и любимых поклонниками хитов.

Причины отмены концерта не сообщаются.

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