Кадр из видео с выступления Ирины Комновой на соревнованиях.
Тульская гимнастка взяла пять золотых медалей в Рейкьявике
Ирина Комнова, занявшая первое место в своей возрастной категории, является воспитанницей ДЮСШ №15 города Новомосковска.
Ирина Комнова, гимнастка из города Новомосковска Тульской области, входящая в молодёжный состав Олимпийской сборной России, завоевала 5 золотых медалей на соревнованиях RIG17 (Reykjavik International Games 2017), которые состоялись 4 февраля, и вышла на первое место в своей возрастной подгруппе. Ее тренировали М. В. Назарова и Н. С. Набокова.
Ирина является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы №15 города Новомосковска.
Своё мастерство в исландском городе Рейкьявике показывали спортсмены со всего мира.
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