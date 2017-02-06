Тульская гимнастка взяла пять золотых медалей в Рейкьявике

Кадр из видео с выступления Ирины Комновой на соревнованиях.

Ирина Комнова, гимнастка из города Новомосковска Тульской области, входящая в молодёжный состав Олимпийской сборной России, завоевала 5 золотых медалей на соревнованиях RIG17 (Reykjavik International Games 2017), которые состоялись 4 февраля, и вышла на первое место в своей возрастной подгруппе. Ее тренировали М. В. Назарова и Н. С. Набокова.

Ирина является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы №15 города Новомосковска.

Своё мастерство в исландском городе Рейкьявике показывали спортсмены со всего мира.