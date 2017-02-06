Директор Киреевского детдома: «Своих детей узнаю из тысячи!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

На 55-летие школы-интерната съехались выпускники с 1995 года. Как они живут сейчас?

В Киреевской школе-интернате прошел настоящий праздник: нарядные выпускники, радостные ученики и растроганные учителя встретились в стенах родного детского дома.



Алексей Аксенов.

– Выпускники — наша гордость! Это результат многолетнего труда большого коллектива. Коллектива, который на протяжении многих лет воспитывает учеников как своих собственных детей, — говорит директор учреждения Алексей Аксенов. — Поэтому их счастливые лица — высшая награда за нашу работу. Многие из них в жизни добились всего, что только можно пожелать. Хорошая, любимая профессия, крепкая семья, завидное положение в обществе — все это они получили только благодаря собственным усилиям.

Выпускники трудятся в разных отраслях — в бюджетной области, промышленности, на частных предприятиях. Есть и те, кто остался работать в детском доме. Например, Виталий Степанов, который теперь руководит танцевальным ансамблем по хип-хоп-направлению. Очень талантливый парень! И таких ребят у нас много. Они повзрослели, стали самостоятельными, некоторых даже трудно узнать.

Остались прежними только глаза и улыбки — искренние черты, которые невозможно подделать. И по ним я узнаю своих ребят из тысячи. Сегодня, в день юбилея, многие приехали уже со своими детьми — показать им свой родной дом. Это очень приятно — знать, что у выпускников все хорошо.