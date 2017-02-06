19-летний туляк осужден за экстремистские песни и фильмы

Также на его странице ВКонтакте была размещена нацистская символика.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку по факту пропаганды и публичного демонстрирования экстремистских материалов в интернете 19-летним парнем.

В нарушение закона молодой человек разместил ВКонтакте фото, на котором изображена нацистская свастика, а также аудио- и видеозаписи, включенные в Федеральный список экстремистских материалов. Эта информация была в свободном доступе для пользователей указанной соцсети.

В отношении парня прокурором возбуждены дела об административном производстве.

Постановлениями Пролетарского районного суда молодому человеку назначено наказание — тысяча рублей штрафа за каждое правонарушение.

В настоящее время вышеуказанное фотоизображение, а также аудио- и видеозаписи удалены с личной страницы парня. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.