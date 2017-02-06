новости
новости
Регистрация
В Тульской области ВАЗ врезался в забор
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области ВАЗ врезался в забор

В ДТП пострадала 56-летняя женщина.

В воскресенье, 5 февраля, в 13.00 на 42-м километре автодороги «Новоклейменово-Ясногорск-Мордвес» 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, предположительно, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в забор.

В результате ДТП пострадала 56-летняя пассажирка данного автомобиля. Женщина с различными травмами была доставлена в больницу без дальнейшей госпитализации. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:07 0
Другие статьи по темам
Событие
авариядтп
Место
Тула
Прочее
пострадавшаяврезался в забор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Баскетбольная «Кобра» вышла в полуфинал «Финала восьми»
Баскетбольная «Кобра» вышла в полуфинал «Финала восьми»
Тульским магазинам запретят продавать алкоголь со скидкой
Тульским магазинам запретят продавать алкоголь со скидкой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика