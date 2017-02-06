В Тульской области ВАЗ врезался в забор

Фото УГИБДД по Тульской области.

В воскресенье, 5 февраля, в 13.00 на 42-м километре автодороги «Новоклейменово-Ясногорск-Мордвес» 54-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, предположительно, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в забор.

В результате ДТП пострадала 56-летняя пассажирка данного автомобиля. Женщина с различными травмами была доставлена в больницу без дальнейшей госпитализации. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.