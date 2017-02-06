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Проезд в Новомосковске подорожает на четверть

Проезд в Новомосковске подорожает на четверть

Эту информацию подтвердили в Комитете дорожно-транспортного хозяйства и связей Новомосковска.

В Новомосковске с 1 марта тариф на проезд в городском транспорте вырастет на 25%: стоимость проезда увеличится с 20 до 25 рублей. Об этом сообщают жители в городской группе «Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

Myslo уточнил эту информацию в Комитете дорожно-транспортного хозяйства и связей Новомосковска.

Там подтвердили, что на внутригородских маршрутах поднимут стоимость проезда: такое решение приняли перевозчики.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:35 −1
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