Проезд в Новомосковске подорожает на четверть
Эту информацию подтвердили в Комитете дорожно-транспортного хозяйства и связей Новомосковска.
В Новомосковске с 1 марта тариф на проезд в городском транспорте вырастет на 25%: стоимость проезда увеличится с 20 до 25 рублей. Об этом сообщают жители в городской группе «Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».
Myslo уточнил эту информацию в Комитете дорожно-транспортного хозяйства и связей Новомосковска.
Там подтвердили, что на внутригородских маршрутах поднимут стоимость проезда: такое решение приняли перевозчики.
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