Проезд в Новомосковске подорожает на четверть

Эту информацию подтвердили в Комитете дорожно-транспортного хозяйства и связей Новомосковска.

В Новомосковске с 1 марта тариф на проезд в городском транспорте вырастет на 25%: стоимость проезда увеличится с 20 до 25 рублей. Об этом сообщают жители в городской группе «Подслушано» в соцсети «ВКонтакте».

Myslo уточнил эту информацию в Комитете дорожно-транспортного хозяйства и связей Новомосковска.