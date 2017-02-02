Футбольные фанаты получили первые паспорта болельщиков

Фото предоставлено пресс-службой министерства связи.

1 февраля 2017 года министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов болельщиков (FAN ID) для Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Выдача первых паспортов – это очередной этап подготовки к Кубку конфедераций FIFA 2017 и чемпионату мира по футболу 2018 года.

Паспорта болельщиков позволят фанатам с большим комфортом проходить на стадионы.

«Система идентификации болельщиков — российская разработка. Мы ее опробовали во время Олимпиады в Сочи, сейчас отработаем на Кубке конфедераций и потом уже будем применять на чемпионате мира по футболу. Ни одна страна пока такую технологию не внедряла во время проведения футбольных турниров, мы здесь первопроходцы. Наша цель — это удобство, безопасность болельщиков и комфортная организация всего мероприятия», — сообщил Николай Никифоров.

Напомним, паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков, создаваемой для ЧМ-2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Такую карту должен получить каждый зритель, купивший билет на соревнования.

Для этого необходимо заполнить анкету на специальном сайте или пройти процедуру регистрации в центре регистрации и выдачи паспортов болельщиков.

Паспорт болельщика является именным, оформляется один раз на каждого зрителя соревнований и действует при наличии соответствующих билетов. Для иностранных граждан и лиц без гражданства FAN ID дает право безвизового въезда в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций FIFA 2017 года и ЧМ-2018 и десяти дней после последнего матча этих соревнований.

В данный момент выдаются паспорта только для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года.