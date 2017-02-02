новости
новости
Регистрация
Футбольные фанаты получили первые паспорта болельщиков
Фото предоставлено пресс-службой министерства связи.

Футбольные фанаты получили первые паспорта болельщиков

1 февраля прошла торжественная церемония вручения паспортов болельщиков (FAN ID) для Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

1 февраля 2017 года министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов болельщиков (FAN ID) для Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Выдача первых паспортов – это очередной этап подготовки к Кубку конфедераций FIFA 2017 и чемпионату мира по футболу 2018 года.

Паспорта болельщиков позволят фанатам с большим комфортом проходить на стадионы.

«Система идентификации болельщиков — российская разработка. Мы ее опробовали во время Олимпиады в Сочи, сейчас отработаем на Кубке конфедераций и потом уже будем применять на чемпионате мира по футболу. Ни одна страна пока такую технологию не внедряла во время проведения футбольных турниров, мы здесь первопроходцы. Наша цель — это удобство, безопасность болельщиков и комфортная организация всего мероприятия», — сообщил Николай Никифоров.

Напомним, паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков, создаваемой для ЧМ-2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Такую карту должен получить каждый зритель, купивший билет на соревнования.

Для этого необходимо заполнить анкету на специальном сайте или пройти процедуру регистрации в центре регистрации и выдачи паспортов болельщиков. 

Паспорт болельщика является именным, оформляется один раз на каждого зрителя соревнований и действует при наличии соответствующих билетов. Для иностранных граждан и лиц без гражданства FAN ID дает право безвизового въезда в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций FIFA 2017 года и ЧМ-2018 и десяти дней после последнего матча этих соревнований.

В данный момент выдаются паспорта только для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:55 +2
Другие статьи по темам
Люди
Николай Никифоров
Место
Москва
Прочее
паспорт болельщикаКубок конфедераций FIFA 2017

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» подписал контракт с защитником сборной Болгарии
«Арсенал» подписал контракт с защитником сборной Болгарии
У жительницы Кимовска нашли 12 граммов героина
У жительницы Кимовска нашли 12 граммов героина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика