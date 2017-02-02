Футбольные фанаты получили первые паспорта болельщиков
1 февраля прошла торжественная церемония вручения паспортов болельщиков (FAN ID) для Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
1 февраля 2017 года министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в торжественной церемонии вручения паспортов болельщиков (FAN ID) для Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
Выдача первых паспортов – это очередной этап подготовки к Кубку конфедераций FIFA 2017 и чемпионату мира по футболу 2018 года.
Паспорта болельщиков позволят фанатам с большим комфортом проходить на стадионы.
«Система идентификации болельщиков — российская разработка. Мы ее опробовали во время Олимпиады в Сочи, сейчас отработаем на Кубке конфедераций и потом уже будем применять на чемпионате мира по футболу. Ни одна страна пока такую технологию не внедряла во время проведения футбольных турниров, мы здесь первопроходцы. Наша цель — это удобство, безопасность болельщиков и комфортная организация всего мероприятия», — сообщил Николай Никифоров.
Напомним, паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков, создаваемой для ЧМ-2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.
Такую карту должен получить каждый зритель, купивший билет на соревнования.
Для этого необходимо заполнить анкету на специальном сайте или пройти процедуру регистрации в центре регистрации и выдачи паспортов болельщиков.
Паспорт болельщика является именным, оформляется один раз на каждого зрителя соревнований и действует при наличии соответствующих билетов. Для иностранных граждан и лиц без гражданства FAN ID дает право безвизового въезда в течение десяти дней до проведения первого матча Кубка конфедераций FIFA 2017 года и ЧМ-2018 и десяти дней после последнего матча этих соревнований.
В данный момент выдаются паспорта только для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года.