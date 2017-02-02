За сутки в Тульской области сбили двоих пешеходов
Аварии произошли в Щёкино и Новомосковске.
В Тульской области 1 февраля произошло два ДТП, в котором пострадали пешеходы.
В 7.00 в Щёкино на улице Лукашина 33-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» сбил пешехода.
67-летняя женщина переходила проезжую часть справа налево вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
С места происшествия водитель на автомобиле доставил пострадавшую в приемное отделение районной больницы, где ей была оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.
В 10.40 в Новомосковске на улице Трудовые Резервы 53-летний водитель, управляя автомобилем «Богдан-2111», сбил 58-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода с различными травмами госпитализировали.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения.
Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора.
Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны. Рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны! При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.