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За сутки в Тульской области сбили двоих пешеходов
Фото УГИБДД по Тульской области. ДТП в Щёкино.

За сутки в Тульской области сбили двоих пешеходов

Аварии произошли в Щёкино и Новомосковске.

В Тульской области 1 февраля произошло два ДТП, в котором пострадали пешеходы.

 

В 7.00 в Щёкино на улице Лукашина 33-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид» сбил пешехода.

67-летняя женщина переходила проезжую часть справа налево вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

С места происшествия водитель на автомобиле доставил пострадавшую в приемное отделение районной больницы, где ей была оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.

 

В 10.40 в Новомосковске на улице Трудовые Резервы 53-летний водитель, управляя автомобилем «Богдан-2111», сбил 58-летнюю женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешехода с различными травмами госпитализировали.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Переходите дорогу только в установленных для этого местах и на разрешающий сигнал светофора.

Переходя дорогу, будьте предельно осторожны и внимательны. Рекомендуется использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны! При отсутствии тротуаров осуществляйте движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:01 +2
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