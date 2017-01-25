«Арсенал-2» вышел из отпуска

Фото пресс-службы «Арсенала».

25 января резервный состав «Арсенала» начал подготовку к весенней части первенства России. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Главный тренер «Арсенала-2» Юрий Черьевский рассказал, как будет работать команда в ближайший месяц:

– Втягивающий 10-дневный цикл подразумевает одноразовые тренировки на стадионе ДЮСШ «Арсенал». Затем там же, на Косой Горе, перейдем на недельные микроциклы. В середине февраля планируем провести первый спарринг.

Все футболисты, завершившие осеннюю часть сезона, продолжают готовиться с командой. К тренировкам привлекаются воспитанники арсенальской спортшколы 1998-2000 годов рождения.

Напомним, что в зоне «Центр» второго дивизиона «Арсенал-2» с шестью очками занимает 13-е место. Первый официальный матч года резервисты сыграют на Косой Горе 9 апреля с брянским «Динамо».