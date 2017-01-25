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Тульские депутаты отдали в безвозмездное пользование несколько помещений
Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

Тульские депутаты отдали в безвозмездное пользование несколько помещений

Это решение было принято на очередном заседании гордумы.

В среду, 25 января, в ходе очередного заседания Тульской городской Думы депутаты приняли решение о передаче в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений.

Так, Тульская региональная федерация волейбола получила помещение для тренировок, расположенное по ул. Жуковского, 5. Кроме того, депутаты выделили еще несколько помещений для Тульского регионального союза пенсионеров, Союза писателей России и Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:06 +2
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