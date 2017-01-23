Тульские велосипедисты вернулись с медалями с чемпионата России

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 16 по 20 января в Санкт-Петербурге на велодроме «Локосфинкс» проходили чемпионат и первенство России, а также Всероссийские соревнования по велоспорту на треке.

В состязаниях приняли участие 250 спортсменов из различных регионов нашей страны, в том числе 25 спортсменов СДЮСШОР «Велосипедный спорт».

За время проведения соревнований гонщики разыграли медали в индивидуальных и групповых видах программы. Тульские велогонщики показали отличные результаты в этих соревнованиях.

В чемпионате России туляки завоевали три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Чемпионами России стали: Николай Журкин, Татьяна Киселёва и Сергей Ростовцев. В числе призеров – Михаил Дмитриев и Татьяна Киселёва.

В первенстве России у воспитанников тульской школы две золотые, пять серебряных и две бронзовые медалей. Золото завоевали Дмитрий Нестеров и Ангелина Антипова. Призерами соревнований стали: Даниил Комков, Ксения Андреева, Роман Гаранин, Мария Петухова, Ангелина Антипова, Данила Бурлаков и Александра Дикая.

Во Всероссийских соревнованиях нашими спортсменами было завоевано шесть первых, четыре вторых и четыре третьих места. Победителями и призерами соревнований стали: Михаил Дмитриев, Александр Дубченко, Татьяна Киселева, Мария Аверина, Диана Климова, Екатерина Королёва, Ольга Гончарова, Дмитрий Нестеров, Алексей Семеха.