Следователи выясняют обстоятельства гибели двух туляков на пожарах

Напомним, 21 января при возгорании домов в Белёвском и Киреевском районах Тульской области погибли мужчины.

21 января 2017 года в одной из квартир в Белёве в результате пожара погиб пожилой мужчина. Предположительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В то же день в Киреевском районе в ходе тушения пожара в частном доме в деревне Смирновка было обнаружено тело 60-летнего хозяина дома. Причина возгорания устанавливается.

По предварительным данным, оба мужчины злоупотребляли спиртными напитками. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.