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Следователи выясняют обстоятельства гибели двух туляков на пожарах

Следователи выясняют обстоятельства гибели двух туляков на пожарах

Напомним, 21 января при возгорании домов в Белёвском и Киреевском районах Тульской области погибли мужчины.

21 января 2017 года в одной из квартир в Белёве в результате пожара погиб пожилой мужчина. Предположительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В то же день в Киреевском районе в ходе тушения пожара в частном доме в деревне Смирновка было обнаружено тело 60-летнего хозяина дома. Причина возгорания устанавливается.

По предварительным данным, оба мужчины злоупотребляли спиртными напитками. Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Для установления причин смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:01 0
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