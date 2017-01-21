новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» может пополниться болгарским защитником

Тульский «Арсенал» может пополниться болгарским защитником

Болгарский защитник греческого «Панатинаикоса» Иван Иванов может перейти в тульский «Арсенал».

Болгарский защитник греческого «Панатинаикоса» Иван Иванов близок к переходу в тульский «Арсенал», сообщает Trud. bg.

Болгарское издание уточняет, что Иванов, оказавшийся ненужным «Панатинаикосу», отклонил предложения ряда турецких команд и готов перейти в состав клуба РФПЛ.

В текущем сезоне Иванов отыграл семь матчей в чемпионате Греции и результативными действиями не отметился. Но ранее, в сезоне-2010/11, Иван Иванов уже выступал в РФПЛ, находясь в составе владикавказской «Алании». В том сезоне Иванов отыграл 24 матча и забил два гола.

сегодня, в 22:00 −1
Другие статьи по темам
Люди
Иван Иванов
Место
Тула
Прочее
Арсеналболгарский защитник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из «Гостиного двора» в Туле эвакуировали людей
Из «Гостиного двора» в Туле эвакуировали людей
В Туле прошли «Тульские Улетные гонки»
В Туле прошли «Тульские Улетные гонки»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика