Тульский «Арсенал» может пополниться болгарским защитником

Болгарский защитник греческого «Панатинаикоса» Иван Иванов близок к переходу в тульский «Арсенал», сообщает Trud. bg.

Болгарское издание уточняет, что Иванов, оказавшийся ненужным «Панатинаикосу», отклонил предложения ряда турецких команд и готов перейти в состав клуба РФПЛ.

В текущем сезоне Иванов отыграл семь матчей в чемпионате Греции и результативными действиями не отметился. Но ранее, в сезоне-2010/11, Иван Иванов уже выступал в РФПЛ, находясь в составе владикавказской «Алании». В том сезоне Иванов отыграл 24 матча и забил два гола.