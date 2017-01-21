В Туле прошли «Тульские Улетные гонки»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Кроме автомобильных соревнований, состоялись соревнования квадроциклов, выступления сверхлегкой авиации и десантников 106-й дивизии ВДВ.

ДОСААФ России городаТулы при поддержке «Авторадио Тула» 21 января провели «Тульские Улетные гонки», посвященные 90-летию образования ДОСААФ.

Соревнования проходили на Мясновском аэродроме Тулы (улица Чмутова 158а), и было это действительно улетно! В программу вошли:

автомобильные соревнования «Кольцевая гонка», сезон 2017 ( участие принимают все желающие)

соревнования квадроциклов

показательные выступления сверхлегкой авиации

показательные выступления десантников 106-й дивизии ВДВ

катание на собачьих упряжках

большая детская программа

солдатская кухня.

На гоночной трассе приняли участие 38 автомобилей. Желающие показать свое мастерство приехали из нескольких городов - из Тулы, Москвы, Калуги и других.