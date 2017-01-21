Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле прошли «Тульские Улетные гонки»
Кроме автомобильных соревнований, состоялись соревнования квадроциклов, выступления сверхлегкой авиации и десантников 106-й дивизии ВДВ.
ДОСААФ России городаТулы при поддержке «Авторадио Тула» 21 января провели «Тульские Улетные гонки», посвященные 90-летию образования ДОСААФ.
Соревнования проходили на Мясновском аэродроме Тулы (улица Чмутова 158а), и было это действительно улетно! В программу вошли:
- автомобильные соревнования «Кольцевая гонка», сезон 2017 ( участие принимают все желающие)
- соревнования квадроциклов
- показательные выступления сверхлегкой авиации
- показательные выступления десантников 106-й дивизии ВДВ
- катание на собачьих упряжках
- большая детская программа
- солдатская кухня.
На гоночной трассе приняли участие 38 автомобилей. Желающие показать свое мастерство приехали из нескольких городов - из Тулы, Москвы, Калуги и других.
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