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В Туле прошли «Тульские Улетные гонки»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле прошли «Тульские Улетные гонки»

Кроме автомобильных соревнований, состоялись соревнования квадроциклов, выступления сверхлегкой авиации и десантников 106-й дивизии ВДВ.

ДОСААФ России городаТулы при поддержке «Авторадио Тула» 21 января провели «Тульские Улетные гонки», посвященные 90-летию образования ДОСААФ.

Соревнования проходили на Мясновском аэродроме Тулы (улица Чмутова 158а), и было это действительно улетно! В программу вошли:

  • автомобильные соревнования «Кольцевая гонка», сезон 2017 ( участие принимают все желающие)
  • соревнования квадроциклов
  • показательные выступления сверхлегкой авиации
  • показательные выступления десантников 106-й дивизии ВДВ
  • катание на собачьих упряжках
  • большая детская программа
  • солдатская кухня.

На гоночной трассе приняли участие 38 автомобилей. Желающие показать свое мастерство приехали из нескольких городов - из Тулы, Москвы, Калуги и других.

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