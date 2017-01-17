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Тульские велосипедисты привезли 6 наград с чемпионата и первенства России
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Тульские велосипедисты привезли 6 наград с чемпионата и первенства России

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс».

В Санкт-Петербурге прошли чемпионат и первенство России по велоспорту на треке. В этих всероссийских соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из различных регионов РФ. Тулу представляли спортсмены СДЮСШОР «Велосипедный спорт», завоевав ряд наград.

  • Ангелина Антипова завоевала 3 место в первенстве России среди юниорок,
  • Мария Петухова заняла 4 место в многодневной гонке по сумме 7-ми этапов,
  • Михаил Ростовцев победил в спринтерском омниуме по сумме 4-х этапов,
  • Диана Климова победила в гонке «скретч» среди женщин,
  • Екатерина Королёва заняла 2 место в гонке «скретч» среди юниоров,
  • Антон Родькин занял 3 место в гонке «скретч» среди юниоров.
 

Также с 16 по 20 января в Санкт-Петербурге на велодроме «Локосфинкс» проходит чемпионат и первенство России по велоспорту на треке, в котором примут участие более 100 спортсменов из различных регионов нашей страны, в том числе и спортсмены СДЮСШОР «Велосипедный спорт». За время проведения соревнований гонщики разыграют медали в индивидуальных и групповых видах программы:

  • гит 200 м с/м;
  • индивидуальная гонка преследования;
  • гит 1000 м с/х;
  • групповая гонка по очкам;
  • групповая гонка скретч.
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:05 +1
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