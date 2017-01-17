Тульские велосипедисты привезли 6 наград с чемпионата и первенства России

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

В Санкт-Петербурге прошли чемпионат и первенство России по велоспорту на треке. В этих всероссийских соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из различных регионов РФ. Тулу представляли спортсмены СДЮСШОР «Велосипедный спорт», завоевав ряд наград.

Ангелина Антипова завоевала 3 место в первенстве России среди юниорок,

Мария Петухова заняла 4 место в многодневной гонке по сумме 7-ми этапов,

Михаил Ростовцев победил в спринтерском омниуме по сумме 4-х этапов,

Диана Климова победила в гонке «скретч» среди женщин,

Екатерина Королёва заняла 2 место в гонке «скретч» среди юниоров,

Антон Родькин занял 3 место в гонке «скретч» среди юниоров.

Также с 16 по 20 января в Санкт-Петербурге на велодроме «Локосфинкс» проходит чемпионат и первенство России по велоспорту на треке, в котором примут участие более 100 спортсменов из различных регионов нашей страны, в том числе и спортсмены СДЮСШОР «Велосипедный спорт». За время проведения соревнований гонщики разыграют медали в индивидуальных и групповых видах программы: