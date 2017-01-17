Как в Тульской области обеспечивают доступность медпомощи?

Самая серьезная задача в региональном здравоохранении, по словам министра здравоохранения Ольги Аванесян, - в доступности медицинской помощи, особенно на селе.

17 января в правительстве прошла пресс-конференция министра здравоохранения Тульской области Ольги Аванесян.

Ольга Аванесян Здравоохранение было передано на областной уровень в 2012 году в очень сложном материально-техническом положении. Мы получили 200 закрытых ФАПов, то есть населенных пунктов без какой-либо медпомощи. Часть переданных фельдшерско-акушерских пунктов были в совершенно неудовлетворительном состоянии и не смогли получить лицензии.



- В настоящее время в Тульской области работают полностью оснащенные 332 фельдшерско-акушерских пункта. В 2017 году будут установлены еще 10, в том числе в Чернском, Кимовском и Киреевском районах.

В регионе запущена геоинформационная система, которая позволила проанализировать уровень доступности медпомощи по всей области. В систему внесены все 3200 населенных пунктов региона и все медучреждения области.

Основной критерий доступности — удаленность медучреждения до 6 км.

Сейчас не соответствует этому критерию 242 населенных пункта, из них 112 с нулевой численностью жителей, а 118 — с численностью до 9 человек. А вот 12 населенных пунктов, в которых проживает по 100 и более человек, требуют установления ФАПов.

Еще один важный показатель доступности медпомощи — лекарственное обеспечение. В 2011 году было всего 14государственных аптек, причем все они были в Туле. Из-за этого возникали проблемы с обеспечением туляков льготными лекарствами.

- Мы приняли решение о реорганизации аптечной сети, сделать сеть «Фармация», которая будет иметь аптеки и аптечные пункты не только в Туле, но и по области. Сейчас работают 73 аптеки по всей Тульской области. В первом квартале планируем открыть аптечный пункт в Волово — там закрылись коммерческие аптеки из-за нерентабельности. А мы не можем сказать больному человеку, что обслуживать его нерентабельно.

Далее будем работать по небольшим населенным пунктам в Щекинском районе. Также мы создали свой аптечный склад — для сокращения расходов при закупках лекарств