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С вратарями «Арсенала» будет работать тренер из ЦСКА

С вратарями «Арсенала» будет работать тренер из ЦСКА

Вячеслав Чанов тренировал молодежную команду армейцев.

Тренер вратарей молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов теперь будет работать в тульском «Арсенале». Об этом сообщает официальный сайт армейцев.
 
В интервью «Р-Спорту» Чанов заявил, что уходит ради своего ученика — новобранца канониров вратаря Владимира Габулова.
 

– Если говорить честно, то на сердце тяжело. Я столько лет отдал ЦСКА.

Но эту ситуацию можно охарактеризовать так, что я нужен в «Арсенале» своему ученику, ведь сейчас на сборы с туляками поехал Володя Габулов.

Всегда приятно, когда ты нужен своим ученикам. Плюс хочется еще поработать в премьер-лиге, ведь есть силы и опыт, который пригодится и для Володи Габулова, и для всех остальных вратарей, – признался Чанов.

Напомним, что «Арсенал» вышел из отпуска. Сегодня, 12 января, команда вылетела в Турцию, где проведет сборы. Отметим, что помимо Габулова вместе с оружейниками вылетели новички Кирилл Комбаров и Роберт Арзуманян.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:38 +1
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