«Тулица» победила «Рязань» в обоих матчах

Фото из архива Myslo.

В прошедшие выходные Тулица провела два матча с командой Рязани, победив в обоих со счетом 3:0.

В прошедшие выходные «Тулица» провела свой последний тур в этом календарном году. Игры обещали быть напряженными, так как команды разделяло всего три очка. Кроме того, в «Тулице» играет Жудитт-Флорес Яловая, еще в прошлом сезоне выступавшая за соперниц. Кстати, за «Рязань» выступает Наталья Терентьева, в прошлом году игравшая в тульском ЦСП-ШВСМ.

В первой партии тулячки показали уверенную игру в атаке, надежную защиту и сложные подачи.

Все это позволило создать хороший задел очков и без лишних проблем выиграть партию.

Вторая партия стала лишь продолжением первой и, как результат, дала возможность выпустить на площадку молодых игроков, для укрепления комбинаций и взаимопонимания при розыгрышах.

Заключительная партия прошла в относительно равной борьбе. На площадке были совмещены опыт и молодость. Некоторое недопонимание в начале партии, даже заставило понервничать болельщиков, однако своевременные тайм-аут и замены позволили выровнять игру, а в отдельных элементах и переигрывать рязанских волейболисток и с минимальной разницей одержать победу.

В заключение стоит отметить два дебюта. Во-первых, Ирина Юркова, которая играла на позиции либеро и, несмотря на волнение, выглядела достаточно надежно в защите. Второй дебют - это Софья Эпасси. Ее нападающие удары не раз заставляли дрогнуть рязанский блок.

Повторная игра с Рязанью не дала особой интриги - 3:0. Ожидаемо уверенно и результативно провели игру Елизарова и Рытенко, привыкает к новой позиции Юркова, да и все девочки сыграли на уровне.

Общий итог порадовал болельщиков:

Первая игра – 3:0 (25-15, 25-16, 25-23),

Вторя игра - 3:0 (25-21, 25-18, 25-22).

В 4 туре наша команда взяла «свои» 6 очков не дав усомниться в своем превосходстве.

Этот год мы закончили единоличными лидерами своей подгруппы, т. к. наши ближайшие соперницы ВК «Луч» хотя и обыграл ВК «Обнинск» в четвёртом туре оба раза, но в одной игре со счётом 3-2, тем самым отдав соперницам одно очко.

Следующий, V тур наша команда проведет в гостях в Обнинске 14-15 января, уже в 2017 году.