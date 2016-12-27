новости
новости
Регистрация
«Тулица» победила «Рязань» в обоих матчах
Фото из архива Myslo.

«Тулица» победила «Рязань» в обоих матчах

В прошедшие выходные Тулица провела два матча с командой Рязани, победив в обоих со счетом 3:0.

В прошедшие выходные «Тулица» провела свой последний тур в этом календарном году. Игры обещали быть напряженными, так как команды разделяло всего три очка. Кроме того, в «Тулице» играет Жудитт-Флорес Яловая, еще в прошлом сезоне выступавшая за соперниц. Кстати, за «Рязань» выступает Наталья Терентьева, в прошлом году игравшая в тульском ЦСП-ШВСМ. 

В первой партии тулячки показали уверенную игру в атаке, надежную защиту и сложные подачи.

Все это позволило создать хороший задел очков и без лишних проблем выиграть партию.

Вторая партия стала лишь продолжением первой и, как результат, дала возможность выпустить на площадку молодых игроков, для укрепления комбинаций и взаимопонимания при розыгрышах.

Заключительная партия прошла в относительно равной борьбе. На площадке были совмещены опыт и молодость. Некоторое недопонимание в начале партии, даже заставило понервничать болельщиков, однако своевременные тайм-аут и замены позволили выровнять игру, а в отдельных элементах и переигрывать рязанских волейболисток и с минимальной разницей одержать победу.

В заключение стоит отметить два дебюта. Во-первых, Ирина Юркова, которая играла на позиции либеро и, несмотря на волнение, выглядела достаточно надежно в защите. Второй дебют - это Софья Эпасси. Ее нападающие удары не раз заставляли дрогнуть рязанский блок. 

Повторная игра с Рязанью не дала особой интриги - 3:0. Ожидаемо уверенно и результативно провели игру Елизарова и Рытенко, привыкает к новой позиции Юркова, да и все девочки сыграли на уровне.

Общий итог порадовал болельщиков:

  • Первая игра – 3:0 (25-15, 25-16, 25-23),
  • Вторя игра - 3:0 (25-21, 25-18, 25-22).

В 4 туре наша команда взяла «свои» 6 очков не дав усомниться в своем превосходстве.

Этот год мы закончили единоличными лидерами своей подгруппы, т. к. наши ближайшие соперницы ВК «Луч» хотя и обыграл ВК «Обнинск» в четвёртом туре оба раза, но в одной игре со счётом 3-2, тем самым отдав соперницам одно очко.

Следующий, V тур наша команда проведет в гостях в Обнинске 14-15 января, уже в 2017 году.

вчера, в 16:22 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ВК ТулицаВК Рязаньпоследний тур

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Суворове предприниматель пытается сбить цену аренды, грозя закрыть текстильный комбинат и уволить 84 человека
В Суворове предприниматель пытается сбить цену аренды, грозя закрыть текстильный комбинат и уволить 84 человека
Туляки приняли участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»
Туляки приняли участие во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика