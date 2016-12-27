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В Суворове предприниматель пытается сбить цену аренды, грозя закрыть текстильный комбинат и уволить 84 человека
Источник фото: prom.tularegion.ru

В Суворове предприниматель пытается сбить цену аренды, грозя закрыть текстильный комбинат и уволить 84 человека

На фоне сокращений на Суворовской ГРЭС эта проблема звучит особенно остро.

На минувшей неделе в четверг исполнительный директор Суворовского текстильного комбината Владимир Поляков объявил сотрудникам о закрытии предприятия. Под угрозой увольнения оказались 84 сотрудника.

В качестве альтернативы было предложено всем желающим перейти на работу в Киреевск. Предложение, мягко сказать, не равнозначное, при идеальных погодных условиях на личном транспорте на дорогу понадобится около двух часов времени – тогда уж можно сразу в Москву ехать.

Убыточным Суворовский текстильный комбинат назвать нельзя, долгов ни по зарплате, ни по налоговым и прочим отчислениям не имеет. По мнению главы администрации района Геннадия Сорокина, причина внезапного закрытия кроется в желании «надавить» на владельца производственных мощностей и помещения с целью снизить арендную плату. В случае закрытия комбината арендодатель получит куда меньше прибыли от рядовой сдачи помещений под склады, чем от работающего производства.

Информация о спекуляции уже направлена в региональное министерство труда и соцзащиты, трудовую инспекцию, прокуратуру министерство экономического развития и другие профильные ведомства. Завтра этот вопрос будет рассмотрен в рамках заседания МВК.

В случае закрытия производства без работы рискуют остаться 75 человек, остальные, вероятнее всего, имеют шанс не потерять работу –  охранники, кладовщики и другие подсобные рабочие складу в любом случае потребуется, пояснил в беседе с Геннадием Сорокиным Владимир Поляков.

Тем не менее это не решит проблему. Тем более что найти в муниципалитете другую работу не так легко. В местном центре занятости числятся вакантными более 200 специальностей, но они в большинстве своем либо мало оплачиваются, либо не являются профильными для работников текстильной промышленности.

Отметим, что согласно трудовому законодательству, в случае сокращения   работники должны быть извещены об этом за три месяца, чего сделано не было.

Напомним, министр труда и соцзащиты Тульской области Андрей Филиппов в начале декабря на пресс-конференции сообщил, что к концу года на Черепетской ГРЭС в Суворовском районе попадут под сокращение почти 80 работников.  Это связано с закрытием устаревшего второго блока, который стал нерентабельным. В качестве компенсации работникам будет выплачено пособие в размере 9 заработных плат.

По словам Андрея Филиппова, это поможет избежать социального напряжения среди жителей и даст время на поиск работы.

Также, по данным регионального ведомства, за год работы лишились около 1400 человек.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 16:42 0
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увольнениебезработицаСуворовский текстильный комбинат

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