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Тулячка завоевала золото на Кубке России по восточным единоборствам

Тулячка завоевала золото на Кубке России по восточным единоборствам

Мария Воронина сразу стала фаворитом соревнований в спортивной дисциплине сито-рю.

18 декабря в подмосковном Щелково прошел Кубок России по восточному боевому единоборству (спортивная дисциплина сито-рю). В соревнованиях принимали участие около 500 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны.

Среди женщин в абсолютной весовой категории золотую медаль завоевала тулячка Мария Воронина. В отборочных поединках наша спортсменка выигрывала в виду явного преимущества, а в финале пришлось сразиться с фавориткой соревнований, многократной победительницей кубков и чемпионатов России Шигель Екатериной из Москвы.

Мария одержала уверенную победу, забрав инициативу ведения боя на последних 30 секундах поединка.

Помимо золота Мария принесла в копилку Тульской области две бронзовых медали: в весовой категории свыше 55 кг и в командном кумитэ в составе Тула-Ярославль.

Тренируется Воронина Мария в Центре традиционного каратэ «Дракон» под руководством Антона Кондратьева.

сегодня, в 07:36 +3
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