Сотрудники Росгвардии нагрянули в Алексинскую школу
Причем по самому прекрасному поводу: Новый год на носу!
Сотрудники Росгвардии Тульской области посетили детей подшефной Алексинской школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В преддверии Нового года начальник отдела вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Ланцов и сотрудники управления Росгвардии по Тульской области посетили подшефную Алексинскую школу.
С собой правоохранители привезли Деда Мороза и Снегурочку, которые провели хороводы вокруг ёлки и после новогоднего представления вручили детям подарки.
По окончании мероприятия сотрудники отдела вневедомственной охраны посетили с экскурсией школьный музей.
Директор школы Елена Боряева поблагодарила гостей за визит, пожелала успехов в нелегкой службе и сказала, что дети с нетерпением ждут новых встреч.