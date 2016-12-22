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Сотрудники Росгвардии нагрянули в Алексинскую школу
Фото пресс-службы Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии нагрянули в Алексинскую школу

Причем по самому прекрасному поводу: Новый год на носу!

Сотрудники Росгвардии Тульской области посетили детей подшефной Алексинской школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В преддверии Нового года начальник отдела вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Ланцов и сотрудники управления Росгвардии по Тульской области посетили подшефную Алексинскую школу.

С собой правоохранители привезли Деда Мороза и Снегурочку, которые провели хороводы вокруг ёлки и после новогоднего представления вручили детям подарки.

По окончании мероприятия сотрудники отдела вневедомственной охраны посетили с экскурсией школьный музей.

Директор школы Елена Боряева поблагодарила гостей за визит, пожелала успехов в нелегкой службе и сказала, что дети с нетерпением ждут новых встреч.

сегодня, в 07:43 +3
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