Сотрудники Росгвардии нагрянули в Алексинскую школу

Фото пресс-службы Росгвардии.

Причем по самому прекрасному поводу: Новый год на носу!

Сотрудники Росгвардии Тульской области посетили детей подшефной Алексинской школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В преддверии Нового года начальник отдела вневедомственной охраны полковник полиции Игорь Ланцов и сотрудники управления Росгвардии по Тульской области посетили подшефную Алексинскую школу.

С собой правоохранители привезли Деда Мороза и Снегурочку, которые провели хороводы вокруг ёлки и после новогоднего представления вручили детям подарки.

По окончании мероприятия сотрудники отдела вневедомственной охраны посетили с экскурсией школьный музей.

Директор школы Елена Боряева поблагодарила гостей за визит, пожелала успехов в нелегкой службе и сказала, что дети с нетерпением ждут новых встреч.