Продвижение в Телеграм каналах оказалось эффективнее рекламы в Вконтакте

Телеграм раньше редко рассматривался предпринимателями как площадка, на которой можно запускать рекламу, чтобы продавать физические товары.

Кейс компании Бизнес Фабрика показывает, как можно с успехом продавать виниловые проигрыватели ретро в Телеграм. Это стало возможным благодаря сотрудничеству компании с ресурсом telega.in. Полина, маркетолог фирмы, рассказала в интервью представителю telega. in, какие впечатления от сотрудничества и как все происходило.

Подготовка к рекламе

Сначала опасались запускать рекламу в Телеграм, однако после того, как целый год потратили на обдумывание стратегии, в феврале 2021 все-таки решились. Повлияло то, что в мессенджере стало появляться все больше рекламы продуктов и услуг с переходом на сайт и в мобильные приложения. Значит, другие компании открыли для себя Телеграм как рекламную площадку. Для сравнения: раньше рекламировались в основном другие каналы.

Прочитали несколько исследований по аудитории в Телеграм. В результате поняли, что аудитория в Телеграм не та, которая охватывается рекламой ВКонтакте и что ее можно заинтересовать своим товаром.

Компания занимается продажей ретро виниловых проигрывателей Crosley. В среднем они стоят по 9 тысяч рублей.

Из Телеграм трафик идет на сайт, где можно выбрать товар и заказать. Доставка возможна по всей РФ.

Другим компаниям этот кейс будет полезен, так как из-за стереотипа, что на этой площадке хорошо заходят только онлайн-курсы, они отказываются от тестирования.

Специалисты компании решили не покупать рекламу, поскольку не было времени на оценку каналов, переписку с админами. Из-за этого решили изучить, что предлагают агентства и биржи по поводу рекламы в Телеграм. Выбрали ресурсы, которые Гугл выдает на первой странице. После прочтения отзывов остановили выбор на сервисе Telega.in. Понравилось, что есть опыт работы с корпоративными клиентами и что менеджеры могут полностью контролировать процесс размещения рекламных постов. Если требуется продвижение в Телеграм каналах, telega.in/ профессионально выполняют работу.

Через биржу компания заказала рекламу виниловых проигрывателей с бюджетом от 8990 и колонок от 1490 рублей. Посчитали, что целевой аудиторией являются женщины от 18 до 44 лет, у которых средние доходы. Разделили на 2 части, первая — это более молодые и прогрессивные, вторая — те, кто могли пользоваться винилом в молодости.

Какие интересы решили использовать

Менеджеру сервиса передали интересы, которые используются при таргете в Instagram и Вконтакте: творческие личности, художники, инфлюенсеры, ценители моды, путешествий, которые ведут свои блоги, живут в социальных сетях, любители эстетики, стильных интерьеров, интересных книг\фильмов\сериалов, красивых фотографий, музыки, красивых вещей, дизайнерских решений, они следят за трендами (винил сейчас как раз на пике), любят домашний уют, им важна гармония с собой и местом, где они находятся (речь о доме).

В результате компания получила первый вариант медиаплана из Телеграм-каналов про эстетику, ностальгию (история) и женский стиль. Первые тестовые размещения в этих тематиках сразу дали хороший результат, который измеряли в количестве заявок.

Примеры рекламных постов

Решили использовать тот же формат постов, что и в Инстаграм, так как посчитали, что такой формат будет привычным и интересным. Не сделали прямого призыва к покупке, вместо этого акцент был на чувственную составляющую и стильные фото. Вместе это оказалось эффективным.

Читателям стоит помнить, что при переводе трафика из рекламного поста на сайт нужно ставить UTM-метки. Благодаря им становится доступным анализ кампании и сравнение с другими перформанс каналами.

Каких же результатов получилось достичь? Особенно удивил один факт. Маркетолог компании отмечает, что процент отказов в Телеграм составил всего 15%, в то время как ВКонтакте результат был 85% отказов. Это очень впечатляет, поскольку ВКонтакте возможен более глубокий таргетинг, какого нельзя сделать в Телеграм.

Другие поведенческие метрики, такие как глубина просмотра и время, проведенное на сайте, оказались также лучше.

Можно сделать вывод, что в тех каналах, которые компании подобрали, была целевая, живая и взаимодействующая аудитория.

В процессе тестирования не было гипотез, которые бы провалились, поскольку список каналов тщательно подбирался, не было каналов с неподходящими тематиками. Не было проблем с высокой стоимостью переходов.

С какими трудностями пришлось столкнуться при запуске рекламной кампании и подборе каналов? В техническом плане, как считает маркетолог компании, все просто и понятно. Каналы можно подобрать самостоятельно или довериться выбору менеджера. Перед тем, как начать продвижение в Телеграм каналах, telega.in составляет список каналов с целевой аудиторией. Это надежный ресурс, а менеджер сопровождает весь процесс.

Полина также советует использовать в тестовой кампании те посты, которые уже используются в других соцсетях для экономии времени. Они успешно себя зарекомендовали и дали отличные результаты.

Большая часть рекламодателей все еще побаивается запускать рекламу в Телеграм и даже тестировать. Предприниматели боятся рисковать даже тестовым бюджетом. Возможно, опыт Бизнес Фабрики покажет, что правильная работа с Телеграм откроет доступ к новым аудиториям и позволит продавать намного больше.

Полина отметила, что потенциал Телеграм равняется потенциалу ВКонтакте или Инстаграма, и для определенных видов бизнеса оказывается даже выше. Эта площадка становится одним из ключевых инструментов для рекламы в 2021 г.

Компания планирует продолжать рекламироваться в Телеграм на свой товар, поскольку за два месяца результаты оказались хорошими.

Для компаний, которых убедит опыт Бизнес Фабрики и которые захотят запустить продвижение в Телеграм каналах, telega.in дают промокод ARTICLE3. Он позволяет получить скидку в 3%, если реклама заказывается через биржу.

Как это работает

Чтобы начать пользоваться продуктами ресурса, потребуется зарегистрироваться. Пользователь получает доступ к личному кабинету, для входа в который необходим логин и пароль. Для связи есть электронная почта, можно отправить сообщение сразу через сайт или позвонить по указанному на странице телефону.

На сервисе можно ознакомиться с каталогом Телеграм-каналов, Телеграм-ботов, посмотреть в каталоге горящие предложения. Также есть возможность доступа к аналитике Телеграм каналов. Есть несколько тарифов:

Начальный; Стандарт; Эксперт; Профессионал.

Они различаются размером гарантированного охвата рекламы. После оплаты тарифа с пользователем связывается менеджер. В каждый пакет входит услуга по ручному подбору каналов, в последний — медиапланирование, подбор топовых каналов, результаты рекламной кампании прогнозируются. Пакет каналов обязательно согласовывается с клиентом. Возможно заказать создание креативов, копирайтинг рекламных постов. Количество охватов и каналы подбираются индивидуально под проект.

Пользоваться ресурсом очень удобно, в чем убедились клиенты, которые заказывали продвижение в Телеграм каналах telega.in.