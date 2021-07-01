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В Тульской области выросло число ДТП с участием мотоциклистов
Фото из архива MySlo

В Тульской области выросло число ДТП с участием мотоциклистов

За несколько дней июня в похожих авариях погибли двое подростков.

Госавтоинспекция Тульской области сообщает о том, что в регионе  наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мотортанспорта. Во время летних каникул полицейские призывают жителей региона не доверять управление скутерами и мопедами несовершеннолетним, не имеющим водительского удостоверения соответствующей категории.

12 июня в Суворовском районе Тульской области 14-летний подросток на мопеде не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в препятствие и скончался от полученных травм. Ещё одна авария произошла 21 июня в Новомосковске – там грузовик «КамАЗ» столкнулся с мотоциклом Kawasaki, пассажиркой которого была 17-летняя девушка. Она ехала без шлема и защитной экипировки и погибла на месте.

Тульская Госавтоинспекция напоминает – управление мототранспортными средствами с объемом двигателя не более 50 куб. см. допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб. см. управлять техникой можно также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1». Управление мотоциклами с двигателями более 125 куб. см. допускается с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».

Вне зависимости от вида мототранспортного средства, водитель во время движения должен быть в застёгнутом шлеме и защитной экипировке.

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