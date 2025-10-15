  1. Моя Слобода
В Узловой рабочий погиб при падении с четырехметровой высоты на стройке
Фото из архива Myslo.

В Узловой рабочий погиб при падении с четырехметровой высоты на стройке

Прораба приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Государственный обвинитель Узловской межрайонной прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя областного центра.

Прораб из компании «Стройиндустрия» в январе допустил грубые нарушения техники безопасности. Он поручил выполнение высотных работ 46-летнему рабочему, который не имел нужной квалификации, практических навыков и соответствующего обучения технике безопасности при работе на высоте, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Во время перемещения кирпичей на строительном объекте рабочий упал с высоты более четырёх метров прямо на бетонный пол первого этажа. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

сегодня, в 12:21 0
