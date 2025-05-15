Кредитные каникулы на 9 млрд рублей: туляки испытывают трудности с погашением кредитов

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В 2024 году потребители оформляли кредитные каникулы или запрашивали пересмотр условий договоров по программам банков. В итоге кредиторы пересмотрели условия по 28 тыс. кредитов на сумму 9 млрд рублей. В большинстве случаев заявления жителей региона касались потребительских займов.

Под реструктуризацией чаще всего подразумевается изменение графика платежей таким образом, чтобы взносы стали посильны для человека. Как правило, платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита. Бывают и другие варианты, все зависит от программы конкретного банка.

Также банки предоставили заемщикам кредитные каникулы по 1,4 тыс. договоров на 189,5 млн рублей. Эта мера доступна тем, кто может подтвердить снижение дохода более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Также на перерыв в платежах могут рассчитывать пострадавшие от чрезвычайной ситуации, отметили в тульском отделении Банка России.

Кредитные каникулы как мера поддержки уже доказали свою эффективность: как показывает практика, не менее 80% заемщиков после окончания перерыва в обслуживании долга возвращаются к графику платежей.