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Вторая жизнь заброшенных заводов: в Музее станка пройдет киноночь

Вторая жизнь заброшенных заводов: в Музее станка пройдет киноночь

17 мая в рамках Ночи музеев в «Октаве» покажут «Мануфактуру культуры».

Что: Киноночь в Музее станка. 12+

Где: «Октава», 2-й этаж, веранда.

Когда: 17 мая, 21.00.

Вечером на веранде, которая теперь с крышей и обогревом, состоится бесплатный показ документального фильма «Мануфактура культуры» от Фонда Потанина. Фильм посвящен преображению заброшенных промышленных объектов — бывших заводов и фабрик в культурные кластеры и творческие пространства в пяти городах России — Калининграде, Самаре, Сысерти, Ярославле и Егорьевске.

Фильм показывает, благодаря кому сегодня в регионах появляются возрожденные индустриальные объекты. В съемках приняли участие авторы проектов-победителей конкурса «Индустриальный эксперимент», владельцы и управляющие зданий, музейные сотрудники и эксперты. Фильм был включен в шорт-лист конкурса «Научное кино Сибири» в номинации «Лучший полнометражный индустриальный фильм».

Полная афиша Ночи музеев Туле — здесь.

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