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В Тульской области 6-8 сентября пройдет 12 избирательных кампаний
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области 6-8 сентября пройдет 12 избирательных кампаний

Впервые жители региона будут одновременно выбирать губернатора и депутатов.

В Тульской области 6, 7 и 8 сентября пройдет 12 избирательных кампаний. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов на заседании оргкомитета в правительстве региона. 

Впервые жители региона будут одновременно выбирать губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и депутатов в 10 муниципальных образованиях региона, в том числе в Туле.

Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 часов как на избирательных участках, так и на дому — если по уважительной причине избиратели не смогут прийти в УИК. По словам Павла Веселова, на 561 избирательном участке все три дня будет вестись видеонаблюдение. Это более половины участков региона, где проголосует около 78% избирателей.

— На предстоящих выборах избирательной комиссией региона образовано 2 экстерриториальных избирательных участка в Луганской народной республике и в Запорожской области, где смогут проголосовать участники СВО из Тульской области, — отметили в пресс-службе регионального правительства. 

Особое внимание участники заседания уделили обеспечению общественного порядка и безопасности на избирательных участках.

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Автор:
сегодня, в 09:31 0
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