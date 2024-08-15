С 1 сентября меняется состав автомобильных аптечек

С 1 сентября вступает в силу майский приказ Минздрава РФ, регламентирующий состав автомобильной аптечки.
Отмечается, что старые аптечки можно использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
Новый состав автомобильной аптечки таков:
- две медицинские маски;
- две пары медицинских перчаток;
- два загубника для сердечно-лёгочной реанимации;
- многоразовое спасательное одеяло размером не менее 1,6 м на 2,1 м;
- марлевые и эластичные бинты определённых размеров;
- жгут;
- лейкопластырь;
- ножницы для перевязочного материала;
- ножницы общего назначения;
- маркер или карандаш синего или чёрного цвета;
- блокнот;
- инструкция по оказанию первой помощи.
Полный текст приказа здесь.