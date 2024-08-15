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С 1 сентября меняется состав автомобильных аптечек

С 1 сентября меняется состав автомобильных аптечек

Новые правила Минздрава вступают в силу.

С 1 сентября вступает в силу майский приказ Минздрава РФ, регламентирующий состав автомобильной аптечки.

Отмечается, что старые аптечки можно использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Новый состав автомобильной аптечки таков: 

  • две медицинские маски;
  • две пары медицинских перчаток;
  • два загубника для сердечно-лёгочной реанимации;
  • многоразовое спасательное одеяло размером не менее 1,6 м на 2,1 м;
  • марлевые и эластичные бинты определённых размеров;
  • жгут;
  • лейкопластырь;
  • ножницы для перевязочного материала;
  • ножницы общего назначения;
  • маркер или карандаш синего или чёрного цвета;
  • блокнот;
  • инструкция по оказанию первой помощи.

Полный текст приказа здесь.
 

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автомобильная аптечка
 

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