С 1 сентября меняется состав автомобильных аптечек

С 1 сентября вступает в силу майский приказ Минздрава РФ, регламентирующий состав автомобильной аптечки.

Отмечается, что старые аптечки можно использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

Новый состав автомобильной аптечки таков:

две медицинские маски;

две пары медицинских перчаток;

два загубника для сердечно-лёгочной реанимации;

многоразовое спасательное одеяло размером не менее 1,6 м на 2,1 м;

марлевые и эластичные бинты определённых размеров;

жгут;

лейкопластырь;

ножницы для перевязочного материала;

ножницы общего назначения;

маркер или карандаш синего или чёрного цвета;

блокнот;

инструкция по оказанию первой помощи.

Полный текст приказа здесь.

