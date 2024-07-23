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В Тулу с рабочим визитом приехал зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В Тулу с рабочим визитом приехал зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев

Глава региона обещал поделиться подробностями встречи.

Сегодня, 23 июля, с рабочим визитом в Тульскую область приехал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Об этом сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале. 

Чиновники обсудят вопросы развития агропромышленного комплекса Тульской области, химической промышленности. Кроме того, Миляев поднимет тему участия региона в формировании современной индустрии обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 

— По итогам встречи обязательно поделюсь подробностями, — написал врио губернатора. 

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Автор:
сегодня, в 13:00 +1
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