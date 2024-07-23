В Тулу с рабочим визитом приехал зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Сегодня, 23 июля, с рабочим визитом в Тульскую область приехал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Об этом сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

Чиновники обсудят вопросы развития агропромышленного комплекса Тульской области, химической промышленности. Кроме того, Миляев поднимет тему участия региона в формировании современной индустрии обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

— По итогам встречи обязательно поделюсь подробностями, — написал врио губернатора.