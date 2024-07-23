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Ручки с NFC-меткой и блокноты с зарядкой: администрация Тулы закупит сувениров на 2,2 млн рублей
Фото: ru.freepik.com.

Ручки с NFC-меткой и блокноты с зарядкой: администрация Тулы закупит сувениров на 2,2 млн рублей

А где же пряники?

Администрация Тулы потратит 2,2 млн рублей на закупку сувенирной продукции. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. 

Так, в материалах указано три набора. На первый потратят 714 тысяч рублей. В него входят: 

  • красная деревянная коробка,
  • ежедневник с беспроводной зарядкой формата А5. В обложку папки должен быть встроен беспроводной зарядный блок,
  • ручка с NFC-меткой.

Второй набор (191 шт.): лампа с беспроводной зарядкой, будильником и часами. В устройстве должен быть порт для зарядки смарт-часов. Красный ежедневник, ручка с NFC меткой — 754 тысячи рублей. 

Третий набор (183 шт.): черный ежедневник с беспроводной зарядкой, термокружка — 732 тысячи рублей.

Вся продукция должна быть с символикой городской администрации. 

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Автор:
сегодня, в 12:42 +1
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