Ручки с NFC-меткой и блокноты с зарядкой: администрация Тулы закупит сувениров на 2,2 млн рублей

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А где же пряники?

Администрация Тулы потратит 2,2 млн рублей на закупку сувенирной продукции. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Так, в материалах указано три набора. На первый потратят 714 тысяч рублей. В него входят:

красная деревянная коробка,

ежедневник с беспроводной зарядкой формата А5. В обложку папки должен быть встроен беспроводной зарядный блок,

ручка с NFC-меткой.

Второй набор (191 шт.): лампа с беспроводной зарядкой, будильником и часами. В устройстве должен быть порт для зарядки смарт-часов. Красный ежедневник, ручка с NFC меткой — 754 тысячи рублей.

Третий набор (183 шт.): черный ежедневник с беспроводной зарядкой, термокружка — 732 тысячи рублей.

Вся продукция должна быть с символикой городской администрации.