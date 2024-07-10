В Госдуме предложили ввести посредников при разводах

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Внедрение обязательной медиации при разводах может помочь снизить число разводов и разгрузить суды. Об этом заявило «РБК», ссылаясь на участников заседания рабочей группы экспертного совета комитета по защите семьи.

Практика посредничества применяется в Азербайджане с 2016 года. Там процедура медиации обязательна. Как утверждает зам. председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, согласно полученной статистике, там действительно снизилось число разводов.

Так, в 2022 году в Азербайджане через медиацию прошли 35 тыс. семейных пар, а в 2023-м — 43 тыс. пар.

— Если умножить на 15 (разница населения между Россией и Азербайджаном), получилось бы порядка 500 тыс. человек — а это столько разводов, сколько в России в год, — сказал он. — По результатам двух лет можно сказать, что в целом за счет медиации удалось сократить нагрузку на суды. 20% обращений не доходит до суда.

В Азербайджане есть реестр медиаторов, на страну у них 320 человек. В России таких специалистов понадобится 5 тыс., стоит процедура в пересчете на рубли около 3 тыс. рублей.

По мнению депутата, для россиян сумма 3 тыс. руб. за разговор с медиатором не была бы накладной.

В России с 2010 года есть закон о медиации, процедура носит добровольный и платный характер. Сейчас институт медиации развивается на региональном уровне, например в Пермском крае, Липецкой области. При этом в России нет реестра медиаторов, не уточнены требования к ним.

По мнению юриста, преподавателя Воронежского государственного университета Оксаны Величковой, «общество готово к обязательной медиации», для этого «нужна только государственная воля». По ее мнению, если государство будет вводить обязательную процедуру, то для людей она должна быть бесплатной, например, за счет повышения госпошлины на расторжение брака. Сейчас пошлина составляет 650 руб., но при повышении еще до 5 тыс. руб. в пошлину можно заложить расходы на медиацию.

Напомним, минфин уже предложил увеличить пошлину за развод до 5 тыс. рублей.