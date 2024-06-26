Минфин предлагает увеличить пошлину за развод в 8 раз

С 2025 года она подорожает до 5 тысяч рублей.

С 1 января 2025 года госпошлина за расторжение брака может вырасти в 8 раз — до 5 тысяч рублей. Соответствующее предложение Минфина вошло в проект поправок к масштабному налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня. Сейчас за развод нужно заплатить всего 650 рублей.

Также в три раза вырастет стоимость услуги по смене имени — с 1,6 до 5 тысяч рублей. Изменятся размеры госпошлины за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния и выдачу свидетельств. Сейчас услуга стоит 650 рублей, но будет — 700 рублей.

За повторное свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния вместо 350 рублей придется заплатить 500, за выдачу справок из архивов пошлина вырастет с 200 до 300 рублей.

С 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей вырастет пошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного документа с подтверждением квалификации, а также их дубликатов.