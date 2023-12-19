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Глава ЦБ рассказала об опасности ажиотажного кредитования и причинах высокой ставки
Фото: freepik.com

Глава ЦБ рассказала об опасности ажиотажного кредитования и причинах высокой ставки

Эльвира Набиуллина ответила на вопросы корреспондента Myslo.

В пятницу, 15 декабря, ЦБ повысил ключевую ставку до 16%. Это стало ответной мерой не только на фактически рост инфляции, но и на наращивание совокупной кредитной массы россиянами. Парадокс заключается в том, что многие граждане, опасаясь потери сбережений на фоне ожидания дальнейшего роста инфляции, решаются на кредитование.

«Люди боятся инфляции, что их сбережения обесценятся. Повышенные инфляционные ожидания делают в глазах людей кредиты более приемлемыми: действующие ставки для них выглядят не такими уж и большими», — пояснила Набиуллина.

Люди продолжают оформлять кредиты, предполагая, что в 2024 году инфляция составит порядка 12%. В приоритете у многих ипотека, в том числе льготная. Все это в итоге еще больше ускоряет рост цен. Чтобы затормозить инфляцию, Центральный банк и повышает ключевую ставку.

Набиуллина заявила, что дальнейшего повышения пока не планируется: ожидается, что ставка в 16% сможет сдержать рост цен в 2024 году. Высокая ключевая ставка будет сохраняться до тех пор, пока не будет очевидна тенденция на замедление роста цен.

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