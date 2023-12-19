Жители Тульской области получили новые квартиры под контролем судебных приставов

Фото предоставлено ГМУ ФССП России.

Добиваться реализации своего права на новое жилье жителям пришлось в судебном порядке.

Суд обязал администрации муниципальных образований Приупское и города Богородицка предоставить пятерым жителям региона благоустроенные жилые помещения. После решения суда исполнительные документы поступили в Специализированное отделение судебных приставов по Тульской области ГМУ ФССП России.

Администрации-должники вовремя требование суда не исполнили.

Судебный пристав-исполнитель составил несколько административных протоколов по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», неоднократно взыскав с должников штрафы. А еще предупредил глав муниципальных образований об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».

Благодаря действиям пристава судебные решения все же были исполнены: туляки заселились в новые квартиры по договору социального найма.