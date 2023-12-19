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Жители Тульской области получили новые квартиры под контролем судебных приставов
Фото предоставлено ГМУ ФССП России.

Жители Тульской области получили новые квартиры под контролем судебных приставов

Добиваться реализации своего права на новое жилье жителям пришлось в судебном порядке.

Суд обязал администрации муниципальных образований Приупское и города Богородицка предоставить пятерым жителям региона благоустроенные жилые помещения. После решения суда исполнительные документы поступили в Специализированное отделение судебных приставов по Тульской области ГМУ ФССП России.

Администрации-должники вовремя требование суда не исполнили.

Судебный пристав-исполнитель составил несколько административных протоколов по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», неоднократно взыскав с должников штрафы. А еще предупредил глав муниципальных образований об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение решения суда».

Благодаря действиям пристава судебные решения все же были исполнены: туляки заселились в новые квартиры по договору социального найма.

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