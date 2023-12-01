Последний день: какие налоги нужно срочно заплатить сегодня

Каждый год первого декабря наступает последний день уплаты имущественных налогов. До пятницы, 1 декабря 2023 года, включительно россияне должны заплатить налоги за имущество за прошлый 2022 год.
К налогам на имущество относится налог за землю, квартиру или дом, а также на транспорт. С недвижимостью все понятно. А вот к транспорту относятся не только машины, но и мотоциклы, яхты, катера и даже моторные лодки.
Физлицам налоговая инспекция начисляет налоги на основании данных об имуществе. Сумма зависит от кадастровой стоимости земли, строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках.
Кстати, налог можно уменьшить или вовсе не платить в случае, если гражданин имеет право на налоговый вычет или льготу.
За неуплаченные в отведенный временной период налоги уже с 2 декабря текущего года начнется ежедневное начисление пеней.
В следующем 2024 году гражданам будет необходимо до 30 апреля заплатить налог на облигации и налог на прибыль от сдачи или продажи жилья. А до 1 декабря 2024 года — еще один налог — налог на прибыль, полученную по банковским вкладам в течение 2023 года.