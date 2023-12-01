Последний день: какие налоги нужно срочно заплатить сегодня

К налогам на имущество относится налог за землю, квартиру или дом, а также на транспорт. С недвижимостью все понятно. А вот к транспорту относятся не только машины, но и мотоциклы, яхты, катера и даже моторные лодки.

Физлицам налоговая инспекция начисляет налоги на основании данных об имуществе. Сумма зависит от кадастровой стоимости земли, строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках.

Кстати, налог можно уменьшить или вовсе не платить в случае, если гражданин имеет право на налоговый вычет или льготу.

За неуплаченные в отведенный временной период налоги уже с 2 декабря текущего года начнется ежедневное начисление пеней.