Эксперты назвали десять самых доступных машин в России

Фото из архива Myslo

Журнал «За рулём» обнародовал список самых доступных автомобилей, которые можно найти в российских автосалонах. Самой дешевой машиной оказалась Lada Granta в комплектации Classic. Седан с двигателем 1,6 литра на 90 л. с. и пятиступенчатой «механикой» обойдётся в 699900 рублей.

Lada Niva в комплектации Legend обойдётся в 829900 рублей, в комплектации Travel – 1092900 рублей. Оба варианта снабжены пятиступенчатой МКПП и двигателем на 1,7 л. На четвертом месте – самая простая Lada Vesta за 1239900 рублей. Параметры аналогичны «Гранте».

Далее идут три УАЗа – «Хантер», «Патриот» и «Пикап» – за 1390000, 1530000 и 1555000 рублей соответственно. Все три машины оснащены 2,7-литровым двигателем, «механикой» и подключаемым полным приводом.

Последние три места занимают «китайцы» – Changan Alsvin за 1750000 рублей, Livan X3 Pro за 1879900 рублей и кроссовер Haval Jolion, минимальная цена которого – 1949000 рублей.