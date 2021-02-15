Повышение платы за проезд в маршрутках: ассоциация транспортников Тульской области поддержала идею

Ассоциация транспортников Тульской области поддержала инициативу перевозчиков повысить плату за проезд в маршрутках. Организация также направила письмо министру транспорта и дорожного хозяйства региона Родиону Дуднику с просьбой посодействовать в положительном решении вопроса.

- Ассоциация транспортников Тульской области обеспокоена ситуацией, складывающейся на предприятиях автомобильного транспорта и городского электрического транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки, которые продолжают работать в условиях максимальной экономии денежных средств, — сообщается в письме.

В нем, в частности, говорится, что в регионе действуют тарифы, принятые еще в 2015 году.

- Отсутствие своевременной индексации тарифов ослабило финансово-хозяйственную деятельность перевозчиков. Постоянное снижение рентабельности перевозок на протяжении 6 лет стало следствием регулярного роста цен на топливо, запасные части, электроэнергию, смазочные и эксплуатационные материалы.

В настоящее время наблюдается снижение пассажиропотока, снижается сбор выручки от пассажирских перевозок, отсутствует стимулирование по заработной плате водителей и кондукторов, недостаточно денежных средств на поддержание текущей деятельности предприятий.

При этом перевозчики взяли на себя обязательства по подключению системы безналичной оплаты проезда и плановому обновлению подвижного состава.

Ассоциация транспортников Тульской области просит министра транспорта «оказать содействие в положительном решении вопроса». Предлагается повысить тариф на 45%.

Напомним, сегодня стало известно, что «Тульская транспортная компания» обратилась к Родиону Дуднику с просьбой рассмотреть возможность повышения тарифов на проезд на 50%.