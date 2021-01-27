Объем рынка рекламы в русскоязычных Telegram-каналах в 2020 году составил 12,8 млрд руб.

Общий доход от оборота рекламы в Telegram пришелся на 10 топовых категорий и составил 74,7% от всей суммы прибыли.

Тщательное исследование рекламной биржи в Telegram, которое провела Telega.in, было проведено в сотрудничестве с партнером Дмитрием Корниловым, являющимся академиком РАЕН. Основной целью исследования стали объемы и перспективы рекламного рынка на всех русскоязычных каналах в Telegram, с использованием только объективных данных.

В топ-10 категорий, который принесли максимальный доход с рекламы в 2020 году, попали:

Финансы и бизнес – 20,1% от общего оборота; Женский раздел – 9%; СМИ – 7,9%; Образование, культура и искусство – 6,1%; Спорт – 7,9%; Интернет и маркетинг – 5,9%; Отдых и развлечения – 5,4%; Кино – 5%; Технологии и наука – 4,9%; Саморазвитие и мотивация – 4,4%.

На русскоязычных каналах в Telegram авторами проведенного исследования рекламного рынка в 2020 году выступили:

Дмитрий Корнилов, д.э.н., академик РАЕН; Михаил Райцин, основатель Telega.in; Дмитрий Зайцев, ведущий активный пиар и визионер Telega.in; Андрей Свириденко, руководитель аналитического отдела Telega.in.

Вот как прокомментировали проведенное исследование некоторые рецензенты:

«Ориентируясь на методологию расчета емкости рынка, проведенное исследование было грамотным и корректным. Авторы работы сознательно ушли от субъективных подходов, оценивая рыночные метрики, а также используя в своих расчетах только объективную информацию и данные» (М. А. Шушкин, д.э.н. НИУ-ВШЭ);

«Авторы исследования предложили эффективный метод анализа рыночных объемов рекламы, практически имплементировав относительно некоторых категорий Телеграм-каналов, среди которых «Образование», «Бизнес и финансы» и другие. Используя апробированные методы, авторы смогли получить точные и достоверные данные. Особый интерес в исследовании вызвало ранжирование рекламы в Телеграм-каналах по тематическим категориям, а также итоговый расчет с ориентиром на русскоязычный сегмент» (Т. С. Калмыкова, заведующий кафедрой кредитов и финансов ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» в Курске, профессор, д.э.н.);

«Я думаю, что это исследование является пионерским, потому что содержит не только методическую базу оценки эффективности рекламных кампаний, а также апробацию на актуальных и достоверных данных о деятельности определенных каналов в Telegram. Это позволит в будущем эффективно таргетировать рекламные продукты акторам диджитал рынка, повышать продажу услуг по рекламе и принимать во внимание результаты исследования реалистичной ситуации» (А. И. Шинкевич, д.э.н., доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры управления и логистики ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»);

«Результаты проведенного исследования отличаются научной новизной, практической ценностью и значимостью для специалистов в сфере рекламы и могут быть использованы для открытой публикации в печатных изданиях» (И. Н. Пчелинцева, профессора кафедры маркетинга и менеджмента ФГБОУ ВО имени Н. Г. Чернышевского в Саратове, профессор, доктор экономических наук).

Описание проведенного исследования

При проведении исследования были использованы два метода расчета рекламного рынка в Telegram, основанных на данных, полученных с сервисов Telemetr и Telega.in:

через стоимость рекламных постов;

через стоимость СРМ (с ценой за 1000 показов).

Использование этих двух формул позволило провести точную и объективную оценку оборота рекламы для наиболее популярных и востребованных категорий среди рекламодаталей, в числе которых «Образование» и «Бизнес и финансы». Формула с ценой за рекламный пост позволила получить точные данные, касающиеся оборота рекламы в отдельных категориях, а применение формулы через СРМ дало возможность получения приблизительных данных. Сравнивая результаты, полученные в рамках исследования, авторы сделали вывод, что все полученные значения являются максимально близкими, с погрешностью до 3%.

Авторы исследования смогли использовать доступные данные на таких ресурсах и сервисах, как Telemetr и Telega, чтобы рассчитать общий объем русскоязычных сайтов на основе среднего значения.

Как результат, оценка объема рекламы в 2020 году на русскоязычном рынке канала Telegram составила 12,8 млрд рублей.

Дополнительный анализ и выводы на основе исследования

Топ-10 категорий смогли поднять 74,7% от общей стоимости рекламы в Телеграм-каналах. Исключение составили «серые» тематики и иноязычные каналы. Количество рекламных постов на русскоязычных каналах в Telegram в 2020 году выросло с 22,8 до 44,2 млн; Количество активных пользователей Telegram в России продолжает увеличиваться, стабильная аудитория мессенджера в августе 2020 года составила 26,6 млн пользователей, а WhatsApp в этот же период насчитывал 70 млн.

Telega.in – это самая крупная рекламная биржа на всех Телеграм-каналах:

количество выполненных заказов составило более 125 000;

число зарегистрированных активных пользователей – более 76 000;

количество каналов в каталоге биржи – более 4264.

Комментарии авторов проведенного исследования

Дмитрий Корнилов: «Целью данного исследования было не только определение объема нативной рекламы на рынке в Телеграм-каналах, но и публикации детальной методики расчетов, на основании которых выполнялись различные вычисления. Сегодня часто объем рекламного рынка оценивается на глаз или по слухам, что является подходом дилетантов и непрофессионалов. Мы хотели исправить такой подход. Публикация доступной методики исследования крайне важна для того, чтобы сопоставить полученные результаты с данными других исследований, проводимых другими авторскими группами, с использованием абсолютно других инструментов и подходов».

Михаил Райцин: «Рост на рынке нативной рекламы в Telegram представляет большой интерес как в России, так и за рубежом. Скорее всего, в текущем году в ряде стран этот рынок заметно расширится и увеличится. В числе таких стран Индия, Бразилия, Турция, Малайзия, Индонезия».

Дмитрий Зайцев: «Рынок нативной рекламы в Telegram уже представлен большими объемами. Несмотря на это этот рынок имеет огромный потенциал для дальнейшего роста, и сегодня в нем есть место не только для классических, но и нативных рекламных инструментов».

Андрей Свириденко: «Хотя в рамках проведенного исследования было изучено более 50 тематических категорий Телеграм-каналов, 75% общей прибыли пришлось на топ-10 тематик. Категория «Женский раздел» была одной из самых востребованных и популярных. Сейчас она продолжает активно развиваться. Каждый день сегодня можно наблюдать, как огромное количество владельцев аккаунтов в инстаграме запускают собственные Телеграм-каналы, используя для их развития наиболее эффективные инструменты, за счет которых на каждый канал можно в кратчайшие сроки привлечь максимальное количество заинтересованных пользователей».