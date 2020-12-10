В 2021 году тарифы на «коммуналку» вырастут на 4%

В 2021 году плата за жилищно-коммунальные услуги увеличится на 4%, пишут «Известия».

Повышение обусловлено инфляцией — рост цен контролируется государством примерно в ее пределах. Подорожание произойдет в июле – 1 числа.

Правительство утверждает для каждого региона свой предельный индекс — порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги. Распоряжение кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.