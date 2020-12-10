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В Туле на улице Комбайновой дорогу засыпали щебнем
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на улице Комбайновой дорогу засыпали щебнем

Ранее об этом просили жители.

Работы выполнены в рамках содержания объектов улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Тула.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для обеспечения транспортно-пешеходной связи жителей улицы Комбайновой с улицей Кутузова дорогу засыпали щебнем.

Протяженность восстановленного участка составила 530 м, площадь — 2300 квадратных метров.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:06 +2
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